Konzert von Volker Rosin Das Disco Krokodil zu Gast in Hückelhoven

Volker Rosin ist ein echtes Urgestein im Showbusiness: Seit knapp 45 Jahren steht der heute 68-Jährige auf der Bühne und begeistert mit Hits wie „Hoppelhase Hans“, „Das singende Känguru“ und „Komm lass uns tanzen“ besonders die kleinen Musikliebhaber. Das Motto in seinen Liedern lautet: „Tanzen, tanzen, tanzen“ – das taten die Kinder am Sonntagnachmittag in der Hückelhovener Aula anlässlich des Besuchs des bekannten Liedermachers.