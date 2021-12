Virtueller Rundflug über Ratheimer Bildungsstätte : Die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule aus der Vogelperspektive

Die Gesamtschule von oben. Einen virtuellen Rundflug können alle erleben, die die Homepage der Schule aufrufen. Foto: Ulrich Thevißen Foto: Ulrich Thevißen

Hückelhoven Auf der Schulhomepage präsentiert die Bildungsanstalt eine Alternative zum gängigen Tag der offenen Tür. Außer dem Gebäude aus der Luft werden auch Aufnahmen des Geländes wie etwa dem Schulhof und den Sportmöglichkeiten gezeigt.

Normalerweise ist es üblich, dass die weiterführenden Schulen im Zeitraum um den November herum einen Tag der öffenen Tür veranstalten, um interessierten Eltern und Schülern die Möglichkeit zu geben, die eigene Bildungsanstalt zu begutachten. Besonders für die Viertklässler und ihre Erziehungsberechtigten ist das relevant. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das in diesem Jahr allerdings nicht so einfach, so dass alternative Möglichkeiten gesucht werden müssen.

Die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Ratheim hat eine solche gefunden und präsentiert sich auf der eigenen Homepage (www.gesamtschule-hückelhoven.de) und auf YouTube – und zwar von oben. Seit Anfang Dezember ist dort ein virtueller Rundflug über die Schule und in das Schulgebäude hinein zu finden, der mit einer Drohne gefilmt wurde. Neben dem Gebäude aus der Luft aus verschiedenen Perspektiven werden auch Aufnahmen des Geländes wie etwa dem Schulhof und den Sportmöglichkeiten gezeigt. Schüler eilen im Zeitraffer über den Pausenhof, jagen um die Tischtennisplatte oder über den Basketballplatz. Der Film wird ergänzt von einer digitalen Pinnwand, in der sich die Schule ausführlich vorstellt. Zu den unterschiedlichen Fächern und Fachbereichen finden die Interessenten dort weitreichende Informationen, in welcher Reihenfolge sie sich diese anschauen wollen, obliegt ihnen selbst.

Wichtig bei einem Tag der offenen Tür ist selbstverständlich auch das Innere des Schulgebäudes. Auch das können die Besucher der Website mit einem dort präsentierten Tool besichtigen. In Eigenregie können einzelne Gebäudetrakte nacheinander erkundet werden. Neben dem dank der großen Kuppel lichtdurchfluteten Foyer können die Besucher die einzelnen Gänge, Klassen- aber auch Fachräume begutachten. Zudem ist der Rundgang interaktiv aufgebaut. So können etwa in der Hauswirtschaftsküche mit einem Klick ein Keksrezept oder ein Video zu Waffelpommes aufgerufen werden, im Musikraum kommen die Besucher mit einem Klick zu einem Video einer Musikperformance mehrerer Schüler.