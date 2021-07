Viel Arbeit für die Feuerwehr : Überflutete Straße in Schaufenberg

Hückelhoven Die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven berichtet von mehreren Einsätzen, die sich am vergangenen Wochenende ergeben hatten. Unter anderem ging es dabei auch um ein Kind.

Zu den markantesten zählten diese: Gerufen wurden die Wehrleute zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 10. Juli, gegen 20.28 Uhr, auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf ereignet hatte. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich ein Pkw überschlagen und war auf dem Fahrzeugdach liegen geblieben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten nicht mehr bis zur Einsatzstelle durchziehen, da die Polizei die Gefahrenstelle bereits abgesichert hatte und keine Betriebsmittel am Unfallfahrzeug ausliefen. Der Fahrer des Pkw wurde nach einer medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort war der Löschzug 1 Hückelhoven.