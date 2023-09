Am 2. und 3. September VHS-Angebote beim Cityfest in Hückelhoven

Von Französisch bis zu vollwertiger und leckerer Küche: Zum Semesterstart bietet die Volkshochschule die Chance, mehrere Kurse kostenlos und unverbindlich auszuprobieren. Beim Cityfest in Hückelhoven können am 2. und 3. September, 13 bis 15 Uhr, im Foyer des Rathauses Schnupperkurse in Spanisch, Bauchtanz, Techniken zum Selbstschutz für den Alltag und dem Erreichen von Schulabschlüssen besucht werden. Hier können Interessierte in 45 Minuten Lehrkräfte kennenlernen und ausprobieren, welcher Kurs der richtige ist. Wer sich einen Platz sichern will, kann sich unter www.vhs-kreis-heinsberg.de oder 02452 134310 anmelden. Ansonsten ist es möglich, kurzfristig mitzumachen.