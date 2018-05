Hückelhoven : Very British: 100 Stimmen, zwei Chöre

Foto: STEFAN JENNESSEN

Hückelhoven Sängerinnen und Sänger aus Hartlepool geben am 26. Mai ein Gemeinschaftskonzert in der Aula im Zeichen der Städtepartnerschaft. Der Eintritt ist frei. Gastgeber ist der MGV "Eintracht" Hückelhoven-Kleingladbach.

Chöre aus der Partnerstadt Hartlepool geben erstmals ein Gemeinschaftskonzert am Samstag, 26. Mai, 18 Uhr, in der Aula des Gymnasiums (Eintritt frei). Der Hartlepool Ladies Chor und der Hartlepool Male Voice Chor vereinigen hundert Stimmen. Zu dem Konzert mit dem Titel "Chorklänge Very British" lädt der MGV Eintracht Hückelhoven-Kleingladbach ein.

Hückelhoven darf sich über ganz besondere musikalische Gäste aus dem Ausland freuen, die nicht nur eine weite Reise aus dem Norden Englands hinter sich haben, sondern mit ihrem Besuch ein symbolträchtiges Zeichen in ihrer Partnerstadt Hückelhoven setzen wollen und eine entscheidende Botschaft im Herzen tragen: "Der Weg zu einem Freund ist nie zu weit" ("The way to a friend is never too far").

Info Grenzüberschreitende Freundschaft Kontakt Besonders die Liebe zum Gesang war es, die den Hartlepooler Männerchor 1973 mit dem MGV Eintracht 1888 Kleingladbach und dem MGV 1923 Hückelhoven (heute: MGV Eintracht Hückelhoven-Kleingladbach) zusammenbrachte und das musikalische Band der Freundschaft so eng knüpfte, dass man sich Jahrzehnte lang jedes Jahr abwechselnd besuchte. Konzert Alle, die wissen, was grenzüberschreitende Freundschaft bewirken kann und erfahren wollen, wie 100 vereinte englische Stimmen berühren können, lädt der MGV Eintracht Hückelhoven-Kleingladbach zu diesem Gastkonzert ein.



Britische Traditionsmelodien, berührende Filmmusik und historische Gedenklieder stehen auf dem Programm des Abends. Beide renommierten und mehrfach ausgezeichneten Chöre traten sogar schon mehrfach anlässlich feierlicher Gedenkzeremonien des Ersten und Zweiten Weltkriegs in der Royal Albert Hall in London auf, wo sich auch mehrfach Queen Elizabeth II. und Teile des englischen Königshauses im Publikum befanden. Beide Chöre gestalten nicht nur das gesamte gesellschaftliche Leben in ihrer Heimatstadt Hartlepool zu allen Jahreszeiten regelmäßig mit, sondern sie sind das musikalische Herz dieser wunderschönen und malerischen nordenglischen Hafenstadt, das jedermann dort kennt und schätzt. Für ihre Reise nach Hückelhoven gaben sie sogar in Hartlepool mehrere Konzerte unter dem Titel "From Hartlepool to Hückelhoven. Reviewing Friends", um mit der Heimat die Vorfreude zu teilen. Die Stadtverwaltungen beider Städte zeigen sich zutiefst von der eigenverantwortlichen Initiative der Chöre berührt, die deutsch-englische Partnerschaft auf diese musikalische Art und Weise weiterleben zu lassen. Für jeden Geschmack ist also am 26. Mai in der Aula etwas dabei, eben "very british" und "very amused". 100 geballte und top ausgebildete englische Stimmen in Form eines großen Gemeinschaftschores hört man nicht alle Tage in Hückelhoven. Ihre musikalische Darbietung in Hückelhoven sei ein Geschenk als Dank für die "unvergesslichen Zeiten und einzigartigen gemeinsamen Erlebnisse", so Julia Waller, Vorsitzende des Hartlepooler Frauenchores, die viele Hartlepooler über 40 Jahre lang mit der seit 1973 bestehenden Städtepartnerschaft bei ihren Freunden und Bekannten in Hückelhoven erfahren durften. Mick Waller, Geschäftsführer des Hartlpooler Männerchores drückt es so aus: "Die neuen, besonders musikalischen Begegnungen zwischen Hückelhoven und Hartlepool trugen zweifelslos zur Schaffung eines ganz neuen Deutschlandbildes in unserer Region bei. Beide Seiten bauten damals besonders dank musikalischer Gemeinsamkeiten Vorurteile ab und enge persönliche Beziehungen auf."

Mögen sich die choralen Kontakte zwischen Hückelhoven und Hartlepool seit 2008 noch auf die private Initiative verschiedener Hückelhovener und Hartlepooler Familien beschränken, so blicken die Hartlepooler Sängerinnen und Sänger stolz auf ihre gemeinsame musikalische Vergangenheit mit Hückelhoven zurück, die maßgeblich dazu beigetragen habe, für Völkerverständigung in einem sich vereinigenden Europa zu sorgen. "Genau dieser Pflicht gilt es heute nachzukommen, um für das Wohl europäischer Städtepartnerschaften weiterhin Sorge zu tragen, damit wir als neue Generation Europas nicht vergessen, dass uns die erste Generation dieser Partnerschaft heute zwischenstaatliche Freundschaft unter jungen Menschen zweier Kulturen und Nationen geschenkt hat", so Stefan Jennessen (23 Jahre, Vorsitzender des MGV Eintracht Hückelhoven-Kleingladbach und Mitorganisator des Besuchs). Auch für ihn sei der Weg nach Hartlepool "never too far", da man jedes Mal schnell neue Bekanntschaften in Hartlepool knüpfe, sobald man dort erzählt, dass man aus Hückelhoven kommt. Alle, die wissen, was grenzüberschreitende Freundschaft bewirken kann und erfahren wollen, wie 100 vereinte englische Stimmen berühren können, lädt der MGV Eintracht Hückelhoven-Kleingladbach zu diesem Gastkonzert ein.

(gala)