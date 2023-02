Zeche Sophia-Jacoba in Hückelhoven Eine verpasste Chance auf Unesco-Status?

Das wäre doch was gewesen: Hückelhoven in der Liste des Unesco-Weltkulturerbes. Schwer zu sagen, ob es dazu gereicht hätte – zumindest war aber der einzige Architekt zweier deutscher Welt-Kulturerbestätten auch derjenige, der mit dem Ensemble der Fördertürme 4 und 6 der ehemaligen Steinkohlenzeche Sophia-Jacoba international Aufsehen erregte. Fritz Schupp war dieser Architekt, dessen Schacht 12 der Zeche „Zollverein“ in Essen und das Bergwerk Rammelsberg am Harz in die Unesco-Liste der 51 deutschen, denkmalwürdigen Bauten aufgenommen wurden.