Verletzte in Hückelhoven und Wassenberg : Pkw bei Unfall unter Anhänger geschoben

Auf dem Kaphofweg in Hückelhoven und auf der Jülicher Straße in Wassenberg kam es Samstag zu Unfällen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückelhoven/Wassenberg Samstagabend ist es auf der Kreisstraße 22 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann aus Hückelhoven schwerstverletzt wurde.

Wie die Polizei berichtete, befuhr gegen 22.45 Uhr aus Hilfarth kommend ein landwirtschaftliches Gespann den Kaphofweg (K 22) in Hückelhoven: „Der 17-jährige Fahrer aus Heinsberg-Laffeld bog circa 300 Meter vor dem Kreisverkehr Kaphof nach rechts in einen Wirtschaftsweg ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-jähriger Mann aus Ratheim mit seinem Pkw den Kaphofweg in gleicher Richtung.“ Er befand sich hinter dem Gespann. Als dieses schon fast in den Wirtschaftsweg abgebogen war, „fuhr der Pkw in das hintere rechte Ende des landwirtschaftlichen Anhängers, der sich noch auf der Fahrspur des Kaphofweges befand. Beim Zusammenstoß schob sich der Pkw darunter. Der 54-Jährige musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht.“ Der 17-jährige Heinsberger blieb unverletzt.