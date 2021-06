Verkehrsunfälle in Hückelhoven : Feuerwehr mit kuriosen Einsätzen

Verkehrsunfälle in Hückelhoven

An der Tannenstraße in Hilfarth ereignete sich ein kurioser Unfall, bei dem dieser Pkw auf dem Dach liegenblieb. Zwei Personen wurden verletzt. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Hückelhoven rückten nach Hilfarth und Baal aus und bekamen da nicht alltägliche Bilder zu sehen.

Zwei nicht alltägliche Einsätze hat die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven gestemmt. Zunächst ging es am Montag, 21. Juni, 21.07 Uhr, nach Hilfarth, wo sich im Kreuzungsbereich Tannen-/Callstraße ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Eine 24-jährige Wuppertalerin wurde dabei schwer, ein 48-jähriger Hückelhovener leicht verletzt.

Die Frau fuhr auf der Callstraße in Richtung Lärchenweg, der Mann war auf der Tannenstraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Nach der Kollision kippte das Auto der Frau und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich,stellten den Brandschutz sicher und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Im Einsatz war der Löschzug 4 mit den Einheiten Hilfarth und Brachelen sowie die Bereitschaftsgruppe Hückelhoven.

Unter einer Bahnbrücke verkeilt war am Mittwoch, 22. Juni, 10 Uhr, ein Lkw in Baal an der Krefelder Straße. Der Lkw blieb mit dem Ladekran unter der Brücke hängen und hatte sich mit dem Kranausleger unter der Brücke verkeilt, wodurch die Hydraulik des Krans beschädigt wurde und eine größere Menge Öl auslief.