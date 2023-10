Rollerfahrer flüchtet vor Polizei Verfolgungsjagd in Hückelhoven

Der Fahrer des Zweirades fuhr trotzdem unbeirrt weiter auf der Gladbacher Straße in Richtung Hückelhoven. Am Kreisverkehr der Anschlussstelle Hückelhoven Ost fuhr er geradeaus nach Hückelhoven weiter und bog dann rechtsseitig in einen Wirtschaftsweg ab, um dem Polizeiwagen so zu entkommen und seine Verfolger abzuschütteln. Er fuhr über die Loerbrockstraße, die Brassertstraße, die Sophiastraße und dann entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung weiter bis zum Breteuilplatz. Nachdem er am Rathaus vorbei in Richtung Dr.-Ruben-Straße gefahren war, brachen die Beamten die Nachfahrt ab, um keine anderen Personen bei der Verfolgungsjagd zu gefährden.