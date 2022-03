Veranstaltungen in Hückelhoven : Weiter Absagen in der Kulturbranche

„Conni-Das Zirkus-Musical“ kann im März stattfinden. Foto: Cocomico Theater

Hückelhoven Corona und medizinische Probleme sind die Ursache. Ein Musical für Kinder und die ganze Familie kann in Hückelhoven im März allerdings stattfinden.

Dass seit Beginn der Pandemie immer wieder kulturelle Veranstaltungen geplant wurden, die dann zum Leidwesen aller Beteiligten nicht stattfinden konnten, ist in den vergangenen zwei Jahren öfters vorgekommen. Die Branche hatte gehofft, dass sich die Lage im Jahr 2022 wieder etwas entspannt. Doch zunächst müssen erneut Veranstaltungen verschoben werden.

So muss der Auftritt von Konrad Beikircher, der am Sonntag, 6. März, geplant war, coronabedingt verschoben werden. Der Veranstalter teilt mit, dass es bedauerlicherweise auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht möglich sei, die Show in der Art und Weise durchzuführen, wie sie ursprünglich geplant war. Ein Ausweichtermin ist aber schon gefunden, die Show soll am 2. November diesen Jahres nachgeholt werden. Die Tickets für den Auftritt in der Hückelhovener Aula behalten ihre Gültigkeit.

Doch nicht immer ist das Coronavirus Schuld an einer Absage. So können die Konzerte der Band Alte Bekannte derzeit nicht stattfinden, da sich der Sänger Daniel „Dän“ Dickopf derzeit nach einem im Dezember erlittenen Schlaganfall in Reha befindet. Die Ärzte haben dem Musiker eine Auszeit bis nach Ostern verschrieben, an die er sich selbstverständlich halten will. Somit muss das für den 24. März geplante Konzert in der Hückelhovener Aula zunächst einmal abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht allerdings schon fest. Sofern es die Genesung zulässt, wird die Band am Samstag, 18. Juni ab 20 Uhr in der gleichen Location die Bühne betreten. Auch hier behalten die Tickets ihre Gültigkeit, betont der Veranstalter.

Von anderer Seite gibt es allerdings auch gute Nachrichten. „Conni – Das Zirkus-Musical“ wird am Samstag, 19. März, in der Aula stattfinden können. Dies ist der Nachholtermin für die Show vom April 2021, die Corona-bedingt verschoben werden musste. Die Tickets bleiben auch hier gültig. Seit mehr als 25 Jahren begeistert das kleine Mädchen „Conni“ als Buchheldin, in Hörspielen oder auch als Zeichentrickserie Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Immer fröhlich, immer neugierig und immer im rot-weißen Ringelpulli unterwegs. Nun erobert Conni erneut die Live-Bühne. Die ersten beiden Conni-Musicals war bereits ein großer Erfolg.