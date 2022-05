Vatertag in Hückelhoven : Person schwebt nach Sturz in Bach in Lebensgefahr

Die Feuerwehr wurde um kurz vor 22 Uhr zu dem Einsatz alarmiert. Sie musste die Passanten notfallseelsorgerisch betreuen. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven In Brachelen hat es am späten Donnerstagabend einen dramatischen Rettungseinsatz gegeben. Eine Person war in den Teichbach gefallen und hat sich dabei schwer verletzt.

In den Abendstunden des Feiertags haben sich in Hückelhoven-Brachelen am Donnerstag dramatische Szenen ereignet. Eine Person war in den Teichbach gefallen, daraufhin wurde eine große Rettungsaktion gestartet. Passanten hatten die leblose Person entdeckt und aus dem Wasser gezogen und sogleich erste Reanimationsversuche unternommen.

Der Alarm „Person im Wasser“ bei der Feuerwehr war um kurz vor 22 Uhr eingegangen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, unterstützten sie gemeinsam mit den Rettungskräften die umstehenden Passanten bei den Wiederbelebungsversuchen. „Wir haben den Bereich für die Kripo ausgeleuchtet“, sagt Josef Loers, Pressesprecher der Feuerwehr Hückelhoven. Zudem haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr sich in erster Linie um die etwa 25 umstehenden Personen gekümmert, die notfallseelsorgerisch betreut werden mussten.

Unter Reanimationsmaßnahmen wurde die verunfallte Person schließlich mit dem Rettungswagen nach Mönchengladbach auf die Intensivstation gebracht. Sie schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Wie es dazu kam, dass die Person in den Teichbach gestürzt war, steht noch nicht fest. Nach anfanglichen Ermittlungen geht die Polizei inzwischen davon aus, dass es sich um einen Unfall ohne Fremdverschulden handelt. Möglicherweise sei die Person beim Urinieren in den Bach gestürzt und unglücklich aufgekommen. Insofern werde die Polizei nicht weiter ermitteln, teilt die Pressesprecherin der Polizei Heinsberg, Angela Jansen, mit.