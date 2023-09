Reifen zerstochen und Kabel durchtrennt Vandalismus – keine Leihräder in Baal

Das Auto stehen lassen und stattdessen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, das klingt in der Theorie oft gut und wäre die umweltfreundlichere Alternative, doch in der Praxis scheitert das Vorhaben oft an der Anbindung. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist, verschiedene Arten der Mobilität zu verknüpfen. Daher hatte das Verkehrsunternehmen Westverkehr im Kreis Heinsberg im vergangenen Jahr Leihfahrräder auf den Markt gebracht, die seitdem zunächst in ausgewählten Städten und an ausgewählten Standorten für die Nutzer zur Verfügung stehen.