Feuerwehreinsätze in Baal und Brachelen : Regenfluten und gestürzte Bäume

Hückelhoven Mehrere Unwetter haben an den Pfingsttagen die Feuerwehr beschäftigt. Am Montag gab es sogar örtliche Überschwemmungen.

Einen Straßenbaum hatten Windböen in Ratheim, Krickelberg, am Samstag gegen 9 Uhr auf die Straße geworfen, dabei beschädigte er die Stromleitung der Straßenbeleuchtung. Nachdem der Stromversorger die Stromleitung spannungsfrei geschaltet hatte, konnte der Baum mit einer Kettensäge beseitigt werden.

Der nächste Alarm folgte um10.06 Uhr für den Löschzug 1 Hückelhoven. Auch an mehreren Stellen an der Autobahn waren Äste von den Bäumen abgebrochen und auf den Standstreifen sowie der Fahrbahn gestürzt. Die Einsatzkräfte sicherten den Gefahrenbereich in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei und beseitigten mit Kettensäge und Muskelkraft die abgebrochenen Äste. Das taten Einsatzkräfte auch nach einem Alarm um 13 Uhr. Wieder war auf der A 46 ein Baum auf den Standstreifen gefallen und ragte in die Fahrbahn.

Sintflutartige Regenfälle ließen an Pfingstmontag gegen 16.45 Uhr Straßen in Baal und Brachelen volllaufen. Aus der Lövenicher Straße riefen mehrere Anwohner die Feuerwehr. Die öffnete Kanaleinläufe und musste einen Keller in Baal leer pumpen. In Brachelen war um 16.52 Uhr Land unter auf dem Schwarzen Weg. Auch hier öffnete die Feuerwehr Gullys, Keller waren aber nicht in Gefahr.