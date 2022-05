Löscheinsatz in Doveren : Unkrautvernichten endet mit Garagenbrand

Doveren Glimpflich ausgegangen ist ein Garagenbrand: Bei Flämmarbeiten mit einem Gasbrenner war das Feuer ausgebrochen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Am Montagmittag ist in Doveren auf der Hetzerather Straße durch Flämmarbeiten mit einem Gasbrenner an einer Garage eine Strohmatte in Brand geraten, wodurch die Flammen unter das Dach der Garage schlugen und dort die Dacheindeckung in Brand setzten. Der Notruf war gegen 13.09 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen.