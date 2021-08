Unfall in Hückelhoven : Schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

Unfall in Hückelhoven

Am Kantinenberg hatte sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt wurden. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Der Verkehrsunfall ereignete sich am späten Sonntagabend, 8. August. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, 20.30 Uhr, in Hückelhoven ereignet hat.

„Aufgrund der eingehenden Notrufmeldungen wurden vorsorglich mehrere Rettungswagen in Marsch gesetzt“, sagte Josef Loers, Pressesprecher der Feuerwehr der Stadt Hückelhoven. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten am Kantinenberg im Kurvenbereich zwei Pkw frontal miteinander, wobei drei Personen verletzt wurden, eine von ihnen schwer. Der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg (RDHS) versorgte sie an der Unfallstelle und und wurde von der Feuerwehr bei der Rettung aus den beschädigten Fahrzeugen unterstützt. Danach wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab.