Radfahrerin in Hückelhoven angefahren Fahrer begutachtet nach Unfall sein Auto – und fährt dann davon

Der Fahrer des Wagens hielt dann auch an und stieg aus – wohlgemerkt aber offenbar ausschließlich, um sein eigenes Fahrzeug zu begutachten. Als er mögliche Schäden am Wagen gesichtet hatte, stieg er fluchend wieder in sein Auto ein und fuhr davon, ohne sich um die am Boden liegende Frau zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Fahrerflucht. Auch wenn die Radfahrerin über Rot gefahren ist, hätte der Mann sich schließlich nach dem Zusammenstoß um die Frau kümmern müssen.