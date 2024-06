Unfall in Hückelhoven Auto kracht gegen Baum

An der Straße Fochsensteg in Brachelen kam es am Dienstagnachmittag zu einem kuriosen Unfall. Der Fahrer eines Autos hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte gegen einen Baum an einer Verkehrsinsel. Das Auto wurde dabei schwer beschädigt, der Baum musste sogar gefällt werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.