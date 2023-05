Unfall in Baal Drei Verletzte nach schwerem Unfall am Morgen

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmorgen auf der Aachener Straße in Baal ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 62-jähriger Mann aus Linnich mit einem zehnjährigen Jungen in einem Mitsubishi unterwegs, als es auf Höhe der Königsberger Straße zu einem Zusammenstoß kam. Eine 33 Jahre alte Frau in einem Mercedes-Van war links auf die Straße eingebogen – offenbar hatte sie den entgegenkommenden Wagen komplett übersehen.