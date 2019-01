Feuerwehreinsätze in Hückelhoven: Neun Mal Alarm zum Jahresende

Hückelhoven Zum Jahresabschluss rückte die Feuerwehr Hückelhoven neun Mal aus, davon dreimal zu einer Ölspur. Hilfe war nötig bei einem Unfall, Kleinfeuern, Patiententransport und zwei Eingeschlossenen im Vorraum einer Bank.

Die Löscheinheit Ratheim löschte am 28. Dezember um 3.17 Uhr einen brennenden Müllsack am Zechenring. Starker Rauch hing am 29. Dezember, 9.30 Uhr, über Kleingladbach. Den Kräften aus Kleingladbach, Millich, Ratheim und Hückelhoven wies die Rauchsäule den Weg – jemand hatte Äste verbrannt. Einen Fehlalarm gab es in einem Betrieb für Telekommunikation am 30. Dezember, nachmittags wurde per Drehleiter ein Patient aus dem zweiten Obergeschoss gerettet. Um 21.40 Uhr war ein Pkw auf der L 117 in Richtung Wassenberg vor dem neuen Kreisverkehr über eine Verkehrsinsel gefahren und blieb im Erdwall des Kreisels liegen. Der Rettungsdienst versorgte die Person. An einem Getränkemarkt brannte am 31. Dezember gegen 0.40 Uhr ein Container.