Unfall in Hückelhoven: Fahrerin nach Aufprall auf Baum schwer verletzt

Hückelhoven Schwere Verletzungen erlitt eine 52-jährige Frau, als ihr Wagen auf der Sophiastraße von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ihre mit im Auto sitzende 15-jährige Tochter kam mit leichten Verletzungen davon. Auch auf der A 46 verunglückte ein Wagen auf regennasser Fahrbahn.

Die Hückelhovenerin war am Sonntag um 15.08 Uhr aus Richtung Kantinenberg kommend in Richtung Kreisverkehr Am Landabsatz unterwegs. Auf der leicht abfallenden, regennassen Fahrbahn verlor die Fahrerin nach Polizeiangaben in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo ihr Pkw frontal mit einem Baum kollidierte. Die alarmierten Rettungskräfte sicherten die Einsatzstelle und versorgten die verletzten Personen. Die 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 15-jährige Tochter, die auf der Rückbank saß, erlitt lediglich leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Unfallstelle musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme um 18.40 Uhr voll gesperrt werden, berichtet die Polizei.