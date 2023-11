Unfall bei Hückelhoven Anhänger löst sich – Trümmerfeld auf A46

Ein Unfall auf der A46 zwischen Hückelhoven-Ost und Heinsberg-Dremmen hat am Mittwochnachmittag für einen langen Stau in Fahrtrichtung Heinsberg gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, habe sich während der Fahrt aus noch unklarer Ursache der Anhänger eines Fahrzeugs selbstständig gemacht und sei in die Mittelplanke geprallt. Ein Mercedes und ein Transporter stießen unmittelbar darauf zusammen. „Dadurch gab es ein relativ großes Trümmerfeld auf der Autobahn“, teilte ein Polizeisprecher mit.