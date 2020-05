Im Feld bei Hilfarth : Unbekannter entblößt sich vor Hückelhovenerin

Hückelhoven Beim Spaziergang an der Rur hat ein unbekannter Fahrradfahrer sich mit herunter gelassener Hose einer 56-jährigen Hückelhovenerin gezeigt. Die Polizei will wissen, ob er weiteren Menschen begegnet ist.

Die Frau bemerkte, dass seine Hose etwas herunter gezogen und sein Geschlechtsteil zu sehen war. Daraufhin entfernte sie sich sofort. Der Unbekannte war 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Metern groß, hatte eine etwas kräftigere Statur, eine südländische, leicht gebräunte Haut, kurze, lockige, schwarze Haare und ein rundes Gesicht. Er sprach einzelne Worte in schlechtem Deutsch und hatte ein Herrenfahrrad. In einem Korb am Lenker befanden sich Bierdosen. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans, einer dunklen Sommerjacke sowie einem hellen T-Shirt mit unbekanntem Aufdruck. Der Mann könnte sich bereits zuvor oder auch nach diesem Vorfall vor weiteren Personen entblößt haben. Die Polizei fragt: Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer wurde ebenfalls Opfer eines ähnlichen Geschehens und hat den Vorfall bislang nicht bei der Polizei angezeigt? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg unter der Telefon 02452 9200 entgegen.