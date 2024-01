Einsatz in Hückelhoven Unbekannte Flüssigkeit in Bank gefunden

Wenn irgendwo ein herrenloses Gepäckstück oder ein Behältnis mit unbekanntem Inhalt gefunden wird, schrillen bei vielen Menschen direkt die Alarmglocken. Besonders dann, wenn es sich um belebte Orte etwa wie einen Bahnhof oder Flughafen handelt. Doch auch bei Bankfilialen sind die Menschen achtsam. So wie am Donnerstagabend in Hückelhoven. Da war die Polizei gegen 19 Uhr zur Filiale der Targobank auf der Parkhofstraße gerufen worden. In den Räumen der Bank sei ein Gefäß mit einer unbekannten Flüssigkeit gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei eine unbekannte Frau auf den Überwachungsbändern gesehen worden, die das Glas mit der Flüssigkeit in der Bank abstellte und danach das Gebäude wieder verließ.