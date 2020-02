Maßnahmen für Ratheim-Gerderath : Baustrukturanalyse der Immobilien zeigt der Gemeinde Handlungsbedarf

Das Pfarr-Wohnhaus in Ratheim (r.) an der evangelischen Kirche hat die Gemeinde Ratheim-Gerderath verkauft. Die Kirche selbst (l.) soll ein „sozialer Treffpunkt“ werden. Foto: Willi Spichartz

Ratheim/Gerderath Die evangelische Kirchengemeinde hat das Pfarrhaus in Ratheim verkauft. Für die Zeltkirche in Gerderath ist ein Kolumbarium angedacht. Die Jugendarbeit soll nicht angetastet werden. Auch ein Kindergarten ist in Ratheim denkbar. An allen Immobilien wurde lange „nur das Nötigste“ gemacht – eine Analyse ergab Umstrukturierungsbedarf.

Optimismus nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs drückte sich auch in enormen Bauprogrammen aus, die im Westen der Republik durch den Flüchtlingszuzug aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten zusätzlich befördert wurden. Auch die Religionsgemeinschaften, vor allem Katholiken und Protestanten, hatten Zulauf – bis weit in die 1960er-Jahre entstanden neue Kirchen, Gemeindezentren und Pfarrhäuser. Der Trend hat sich gedreht, die evangelische Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath hat bereits das Pfarrhaus in Ratheim verkauft.

Das Presbyterium hatte für seine „finanzschwache Gemeinde“ eine Baustrukturanalyse ausarbeiten lassen, die sowohl in Ratheim, seit 1961, wie auch in Gerderath, seit 1967, Kirchengebäude mit Jugendräumen unterhält. Die Analyse ließ Handlungsbedarf deutlich werden. Allerdings soll die Jugendarbeit unangetastet bleiben, sagte die Ende Januar aus dem Dienst geschiedene Pfarrerin Susanne Bronner im Gespräch mit der Redaktion.

Info 1962 aus anderen Orten gebildet Gemeinde Die evangelische Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath wurde 1962 gebildet durch die Ausgliederung von Ratheim, Krickelberg, Vogelsang, Garsbeck, Altmyhl und Myhlerfeld aus der Kirchengemeinde Wassenberg mit 1235 Seelen, und Gerderath, Gerderhahn, Vossem, Fronderath und Moorheide mit 1016 Seelen aus der Kirchengemeinde Schwanenberg.

Gern geschafft hätte sie gemeinsam mit Presbyterium und Kollegin und Nachfolgerin Anke Neubauer-Krauß eine Zukunft für die „schöne Gerderather Zeltkirche“, die keinen geistlichen Namen trägt, als Kolumbarium. Viel Arbeit wurde geleistet: Gespräche mit der Stadt Erkelenz – zu der Gerderath kommunal gehört – und mit dem Kirchenkreis Jülich geführt, alle positiv. Allein die übergeordnete Rheinische Landeskirche schiebt seit Jahren eine Genehmigungs-Entscheidung vor sich her, vor Ort baut sich erheblicher Frust auf.

Die Baustrukturanalyse aller Immobilien der Doppelgemeinde hat „großen Bedarf“ ergeben, da „immer nur das Nötigste gemacht worden ist“. Eine Umstrukturierung soll die Lösung sein auch in Ratheim. Beide Kirchengebäude sind zu ihrer Zeit (vom Hückelhovener Architekten Noelte geplant) mit großzügigem Platzangebot gebaut worden. Das Ratheimer Pfarrhaus hätte seit längerem saniert werden müssen – den erheblichen Finanz-Aufwand wollte die Gemeinde nicht tragen, da vor allem die Jugendarbeit darunter gelitten hätte; das kam für die Verantwortlichen nicht in Frage. Entsprechend leben die Pfarrerinnen in Privat-Wohnungen.