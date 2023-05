Ulrich Hollwitz stellt in Hückelhoven aus „Ein Fotograf, der wie ein Maler denkt“

„Er ist ein Fotograf, der wie ein Maler denkt.“ Die Bilder an den Innenwänden des Alten Rathauses in Ratheim zeigen, dass Klaus W. Kuck treffend beschrieben hat, was Ulrich Hollwitz an außergewöhnlichen Werken gehängt hat. Der Erftstädter Kunstkenner Kuck führte am vergangenen Freitag für den Hückelhovener Kunstverein Canthe in die Intentionen und Techniken des Oberbruchers Hollwitz ein, der wiederum seine Liebe zur Fotografie gleich erklärte. „Malen kann ich nämlich nicht“, sagte Ulrich Hollwitz