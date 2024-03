Ukraine-Tag in Hückelhoven Ein Dankeschön an die Gastfreundlichkeit

Bei einer ungewöhnlichen Modenschau zeigten die Frauen die mitgebrachten Trachten aus ihrer überfallenen Heimat. Die bestickten Blusen und Kleider, die Wyschiwanka heißen und deren Muster verraten, aus welcher Gegend ihre Trägerin stammt, sind ihnen sehr wichtig. Beinahe jede Ukrainerin hat ihre farbenfrohe Tracht bei der Flucht aus dem schwer umkämpften Land mitgebracht. Bunte Blumenkränze in den Haaren – so sangen und tanzten die Ukrainerinnen auf der Bühne des evangelischen Gemeindezentrums an der Haagstraße. Im Foyer hatten sie ein kostenloses Buffet mit zahlreichen Gaumenfreuden aus der ukrainischen Küche aufgebaut: Kohlrouladen, süßer Auflauf, Quarktaler, Pfannkuchen mit Käse, Brot mit Schmalz und Speck an Holzspießen, Johannisbeerkuchen, Honigkuchen mit Himbeeren.