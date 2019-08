Autounfall Anschlussstelle Hückelhoven-West : Zwei Schwerverletzte nach Überschlag auf A46

Hückelhoven Zwei Menschen erlitten am Dienstagmittag schwere Verletzungen, als sie in ihrem Auto auf der A46 (Hückelhoven-West) verunfallten. Das Fahrzeug hatte sich aus bisher unbekannten Gründen überschlagen.

Die Feuerwehr Hückelhoven wurde am Dienstagmittag gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A46 Richtung Düsseldorf alarmiert. Dort war laut Bericht ein Auto aus bislang unbekannter Ursache zwischen der Anschlußstelle Hückelhoven-West und Hückelhoven-Ost von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich in der Böschung und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt, die durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in zwei nahegelegene Krankenhäuser zur weiteren Behandlung transportiert wurden.