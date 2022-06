Brutaler Überfall in Hückelhoven : Jugendliche treten Schwangeren gegen den Bauch

Hückelhoven Am Abend des Pfingstmontags haben mehrere 14- bis 16-jährigen Täter ein junges Pärchen überfallen und eine Handtasche geraubt. Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein junges Pärchen ist am Montagabend Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Die 18-jährige Frau ging gegen 23.20 Uhr gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Lebensgefährten im Ortsteil Schaufenberg auf der Jägerstraße spazieren. Die beiden bogen in eine Gasse ein, die die Paßmannstraße mit der Jägerstraße verbindet. Nachdem sie einige Meter gegangen waren, seien ihnen drei bis vier Personen hinterhergelaufen, berichtet die Polizei .

Diese hätten sofort auf die beiden Spaziergänger eingeschlagen. Die schwangere 18-Jährige gab an, ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten worden zu sein. Daraufhin habe sie den Tätern ihre Handtasche überlassen. Anschließend flüchteten die Angreifer sofort mit ihrer Beute in Richtung Jägerstraße. Am Ende der Gasse seien sie vermutlich nach rechts in Richtung Rosemannstraße abgebogen.