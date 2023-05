Polizei sucht Zeugen Überfälle auf der Hückelhovener Pfingstkirmes

Am Montagabend hat es gegen 20.30 Uhr auf der Hückelhovener Pfingstkirmes einen Polizeieinsatz gegeben. Zeugen hatten die Beamten verständigt, weil ihnen eine sechsköpfige Personengruppe aufgefallen war, die sich laut schreiend und laufend dem Kirmesgelände vom Wildauer Platz näherte. Die bislang unbekannten Männer waren alle schwarz gekleidet. Einer von ihnen, der einen Vollbart trug, soll eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben. Kurze Zeit später, als die Zeugen die Männer nicht mehr sahen, haben sie ein schussähnliches Geräusch vernommen. Wenig später musste ein Mann vom Rettungsdienst behandelt werden. Er gab an, von einer sechsköpfigen Gruppe mit einem Schlagstock verprügelt worden zu sein. Die herbeigerufene Polizei ermittelt nun, ob es sich bei den Tätern um die gleiche Personengruppe handelt.