In Hilfarth endet eine Ära : Knappen ziehen den Schlussstrich ohne das Steigerlied

In Hilfarth endet eine Ära

Die Bergparade der Knappen im Jahr 2019. Ob es in diesem Jahr noch eine Barbarafeier gibt, steht noch nicht fest. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Der Knappenverein St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven hat in seiner nachgeholten Mitgliederversammlung seine Auflösung beschlossen. Nur 19 Prozent der Mitglieder sind jünger als 60. Eine neue Heimat finden die Knappen im Förderverein Schacht 3.

Irgendwie passte es in die Corona-Zeit mit ihren Kontaktbeschränkungen: Zum Ende der Mitgliederversammlung des Knappenvereins St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven durfte nicht einmal die berührende Bergmanns-Hymne „Glückauf, Glückauf, der Steiger kommt“ gesungen werden, obwohl sie zur Selbstauflösung der 63 Jahre alten Gemeinschaft so gut gepasst hätte. Denn die wurde von den 43 anwesenden Mitgliedern im Vereinslokal Windelen in Hilfarth einstimmig beschlossen.