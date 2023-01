Con Brio präsentiert Trio Lézard freut sich auf Konzert in Hückelhoven

Am 12. Februar gastiert um 17.30 Uhr der Echo-Klassik-Preisträger Trio Lézard in der Aula des Hückelhovener Gymnasiums. Nach nun schon über 25-jähriger Konzerttätigkeit in unveränderter Besetzung – Stéphane Egeling spielt Oboen aller Art und Epochen und hohe Sarrusophone, Jan Creutz spielt Klarinetten aller Art und Epochen und Saxophone und Stefan Hoffmann spielt Fagotte aller Art und Epochen und tiefe Sarrusophone – kann man das Trio Lézard heute als eines der führenden Trios d‘anches weltweit bezeichnen. Es ist zur Stunde das einzige Bläsertrio, welches jemals einen Schallplattenpreis erhielt.