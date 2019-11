Trickbetrug in Hückelhoven: "Versicherungsmitarbeiter" bestehlen Seniorin

Hückelhoven Ein Mann und eine Frau gaben sich am Donnerstag als Mitarbeiter einer Versicherung aus und besuchten abends eine 86-jährige Seniorin in Hückelhoven. Als der Besuch wieder weg war, war auch das Bargeld der alten Dame weg.

Am vergangenen Donnerstag haben vermeintliche Mitarbeiter einer Versicherung eine 86-jährige Frau aus Hückelhoven um ihr Bargeld gebracht. Die Polizei schilderte die Vorgehensweise der Betrüger so: Gegen 14.30 Uhr erhielt die Seniorin zunächst einen Anruf. Es meldete sich ein Mann, der angab, von einer Versicherung zu sein und am gleichen Abend bei der Dame vorbeischauen zu wollen. Das tat er denn auch gegen 18 Uhr, in Begleitung einer jungen Frau. Die Seniorin ließ die beiden herein. Sie erzählten ihr von angeblichen Zusatzleistungen und forderten sie auf, die Kosten für entsprechende Behandlungen unmittelbar in bar zu bezahlen. Da die 86-Jährige die geforderte Menge an Bargeld nicht im Haus hatte, verwies sie darauf, erst am nächsten Tag zur Bank gehen zu können. Nachdem die beiden Täter die Wohnung der Frau schließlich verlassen hatten, stellte sie fest, dass Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte.