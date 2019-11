Treffpunkt für Kunstinteressierte in Ratheim : Pädagogische Kunst im Rathaus

Ratheim Fünf inspirierte Kunstschaffende fanden sich zusammen, um ihre gemalten und gewerkten Arbeiten vorzustellen – zum Beispiel Objekte aus Treibholz.

Der aus Königswinter dazugestoßene Klaus-Peter Breidbach zeigt ebenfalls Treibholzobjekte, welche er teilweise mit Ulrike Isenrath gemeinsam sammelt und gestaltet. Sein eigentliches Metier ist die Fotografie. Zwei großformatige Fotoarbeiten zeigt er in der Ausstellung. Gabriele Geiser ist zum zweiten Mal bei der Ausstellung im Alten Rathaus dabei. „Meine Bilder sind Collagen mit vielen Materialien“, bemerkt sie bei der Einführung, bei der jeder Künstler sich und seine Arbeiten vorstellt. Die ausgebildete Kunstpädagogin experimentiert gerne mit Materialien. „Es ist mir sehr wichtig in diesem Bereich zu bleiben und zu arbeiten. Der Schaffensprozess, der auf dem Weg zum Endprodukt entsteht, ist mir sehr wichtig“.

Mit alten und behinderten Menschen gestaltet sie bei ihrer Arbeit künstlerische Bilder. Für Rosemarie Heffels ist es die erste Ausstellung, weshalb sie etwas aufgeregt ist. „Ich denke, ich habe das alles für mich gemacht, bin aber auch froh, wenn es anderen auch gefällt“, bemerkt sie. „Der Auslöser, warum ich überhaupt zum Malen gekommen bin, ist, um selbst Entspannung, Ruhe und Frieden in mir zu fühlen“. Sie geht spielerisch mit Farben um und ist neugierig, was daraus erwächst. Trude Adler kommt ursprünglich aus Schleswig Holstein und hat viele Jahre in Geilenkirchen Kunst unterrichtet. Sie hat eine konkrete Intention ihre Bilder und Handarbeiten in der Ausstellung zu zeigen. Sie möchte durch den Verkauf eine Schule auf Sansibar unterstützen. Diese lernte sie kennen, als sie dort einen Aquarellkurs machen wollte. Sie besuchte eine Schule und lernte den Schulleiter kennen, welcher sie für die Gründung einer Schule für Flüchtlingskinder aus Mosambik begeisterte. Vor sieben Jahren riefen die beiden diese Schule ins Leben. Seither fährt Trude Adler alljährlich für einige Wochen dorthin und unterrichtet dort die Kinder. „Es ist das Schönste was man sich vorstellen kann, mit afrikanischen Kindern zu basteln“, weiß sie.