Traumland in Hückelhoven : Trinkertreff am Kindergarten?

Hückelhoven Die Versetzung einer Grillhütte neben den Parkplatz eines Kindergartens sorgt für Unmut bei den Eltern. Sie haben Angst um ihre Kinder, weil sich dort regelmäßig Menschen zum gemeinsamen Alkoholkonsum treffen.

Ein kleiner Holzverschlag, der bei Regen Unterschlupf bieten kann, sorgt in Hückelhoven derzeit für reichlich Gesprächsstoff. Dieser wird nämlich ein paar Meter versetzt – auf eine städtische Wiese direkt neben den Parkplatz des ebenfalls städtischen Kindergartens Traumland. Das alleine ist freilich nicht der Kern des Problems, sondern die Menschen, die sich in der Hütte aufhalten. Seit Jahren trifft sich dort täglich die örtliche Trinkerszene. Und die würde natürlich mit umziehen.

Das schmeckt den Eltern der Kindergartenkinder so gar nicht. Sie seien erst kurz vor dem Start der Baumaßnahmen davon in Kenntnis gesetzt worden und hätten daraufhin sofort das Gespräch mit Bürgermeister Bernd Jansen gesucht. Das hatte aber nicht das gewünschte Resultat. Zwar habe der Bürgermeister zugesichert, einen Alternativstandort zu prüfen, doch an der ursprünglichen Entscheidung hat sich nichts geändert. „Die Menschen wollen die Nähe zum Supermarkt nicht aufgeben, daher wollen wir sie auch in der Stadt behalten“, sagt Jansen. Auch wegen der sozialen Kontrolle. Es seien ja keine Aussätzigen, die zu der Hütte kämen. Deswegen sei eine Wiese beispielsweise hinter dem Roller-Markt nicht infrage gekommen.