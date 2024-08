Aktion der Hückelhovener Werbegemeinschaft Tour de Rur lockt die Hückelhovener aufs Rad

Als am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag mitunter heftige Regenschauer über die Region zogen, machten sich die Verantwortlichen der Hückelhovener Werbegemeinschaft schon ein paar kleine Sorgen. Schließlich stand am Sonntag die nächste Auflage der „Tour de Rur“ auf dem Programm, der beliebten Fahrradtour, die von Hückelhoven aus zu einem bestimmten Ziel führt. Wie sich am Sonntagvormittag dann zeigen sollte, waren alle Sorgen unbegründet, denn das Wetter präsentierte sich wirklich in bester Manier. „Für unsere Zwecke war es einfach perfekt“, betont Ralf Sester, stellvertretender Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, beim Blick auf den Sonnenschein, bei dem aber auch eine leichte Brise ging.