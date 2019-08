Rund um Hückelhoven : Radausflug mit Regencapes

Hückelhoven Bei der 25. Auflage der Tour de Rur der Hückelhovener Werbegemeinschaft meinte Petrus es nicht gut mit den Teilnehmern. Nur 30 bis 40 radelten mit. Die Tour führte die Hückelhovener zum Haus Wildenrath.

Regencapes und Fahrradhelme – Harald und Marlies Rose setzen auf wetterfeste Kleidung und Kopfschutz, als sie bei der 25. Auflage der Tour de Rur der Hückelhovener Werbegemeinschaft bei Regen kräftig in die Pedale treten. Das anhaltend schlechte Wetter hält diesmal einige Teilnehmer von dem beliebten jährlichen Sonntagsausflug per Drahtesel ab. Nur etwa 30 bis 40 Hückelhovener sind mit von der Partie. Harald Rose und Ehefrau Marlies lassen sich die gute Laune von den Wetter-Kapriolen nicht verderben. „Wir waren schon mal vier Tage mit den Rädern im strömenden Regen unterwegs und hatten dabei jede Menge Spaß“, erzählt die gelernte Kindergärtnerin aus Ratheim kurz vor dem Start.

Detlef Mudrack aus Baal kommt dazu. Er ist ein „Teilnehmer der ersten Stunde“, hat von Anfang an mitgemacht bei der Tour de Rur der Werbegemeinschaft, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Besonders gerne erinnert er sich an die Zeit, als der inzwischen verstorbene Hückelhovener Bürgermeister Oskar Ramöller den Startschuss gab und auch selbst mit radelte. Was ihm an dem Gemeinschaftsausflug mit dem Fahrrad so gut gefällt: „Dass die Veranstaltung sehr familienfreundlich ist und es gar nicht auf die Geschwindigkeit ankommt.“