Konzert im Juni Kölner Tommy Engel kommt wieder nach Hückelhoven

Tommy Engel ist eine kölsche Kultfigur durch und durch. Für seine Fans verkörpern etliche seiner Lieder die musikalische Seele Kölns. Seine Musik berührt und begeistert die Menschen auch weit über die Domstadt und das Rheinland hinaus. Jetzt hat er sein neues Album „Fleje“ herausgebracht, mit dem er auf die gleichnamige Tour geht. Die Fans, so beschreibt es der Musiker, erleben persönliche Botschaften, Lieder voller Tiefgang, Witz und Leichtigkeit – auch in der ehemaligen Zechenstadt. Am Mittwoch, 14. Juni, ist Engel nämlich in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven zu Gast.