Nach tödlichem Unfall in Hückelhoven Warum die Mordanklage nur in Teilen zugelassen wird

Der junge Mann aus Ratheim, der im vergangenen November in Ratheim eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind totgefahren hat, muss sich bald vor dem Landgericht in Mönchengladbach verantworten. Wie Justus Waßenberg, Sprecher des Landgerichtes Mönchengladbach, bestätigte, beginnt der Prozess gegen den zum Zeitpunkt des Unfalls 19-Jährigen am 10. Juni. Insgesamt sind vier Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil wird am 4. Juli erwartet. Der Fall hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Frau war an einer Fußgängerampel, die für sie grün zeigte, frontal angefahren worden. Der Fahrer, alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, flüchtete anschließend vom Unfallort.