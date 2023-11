Schwangere Frau und ungeborenes Kind totgefahren Das droht dem Unfall-Fahrer aus Hückelhoven

Der schreckliche Unfall, der sich am Sonntag, 5. November, auf der Heerstraße in Hückelhoven-Ratheim ereignet hat und bei dem eine 31 Jahre alte schwangere Frau und ihr ungeborenes Baby getötet worden waren, hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der 19-jährige Fahrer aus Hückelhoven habe augenscheinlich unter Alkoholeinfluss gestanden, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Tag nach dem Unfall mitgeteilt. Laut den Ermittlern hatte ein Richter des Amtsgerichts Mönchengladbach Untersuchungshaft für den 19-Jährigen angeordnet. Der Mann hatte die Frau an einer Fußgängerampel angefahren, die für die Fußgängerin grün zeigte.