Einsätze in 2022 THW Hückelhoven blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Für das THW Hückelhoven war 2022 ein ganz besonderes Jahr. Es war das erste Jahr nach dem Umzug zum Zechenring 33 in die alte Rundwäsche von Sophia-Jacoba. Viel Zeit hatten die Helfer nicht, um sich einzugewöhnen. Das Jahr startete am 19. Januar mit einem Baufachberatereinsatz in Kaarst nach einem Brand und Einsätzen nach Banksprengungen in Jüchen und Meerbusch.