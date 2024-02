In Hückelhoven Theateraufführungen am Gymnasium

Am 3. und 4. März finden um 19 Uhr die Aufführungen der Komödie „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ statt, die vom Literaturkurs der Jahrgangsstufe Q1 gestaltet werden. „Sonnenallee, genauer, am kürzeren Ende der Sonnenallee in Ostberlin, Anfang der 80er-Jahre, zwischen Todesstreifen und Schießbefehl. Micha Kuppisch und seine Clique verbringen hier ihre Jugend mit Musik von den ‚verbotenen’ Rolling Stones und der ersten großen Liebe. Und all das im Schatten der Mauer“, heißt es in der Ankündigung der Schule. Mit der Komödie setzten sich die Schüler auch mit dem DDR-Alltag von Jugendlichen auseinander und lernten dabei, dass die Bedürfnisse der Jugendlichen gar nicht so unterschiedlichen zu ihren eigenen waren, das Leben in der DDR jedoch schon.