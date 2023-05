Theateraufführung „Vier Millionen und ein Flamingo“ sorgen für gute Unterhaltung

Als ein Unwetter an der englischen Küste tobt, ist die illustre Gesellschaft inklusive der beiden Ganoven in dem historischen Gemäuer gefangen. Die Ereignisse überschlagen sich: Megan Arthur (Hanna Tissen), die zur Filmcrew gehört, verliebt sich nicht nur in den Finanzverwalter, sondern entpuppt sich auch als Tochter des Lords. Schauspielerin Eleonora Limerick, wegen ihres pinkfarbenen Kleids hinter vorgehaltener Hand nur „Flamingo“ genannt, wird schließlich die neue Frau an der Seite des Lords. Schließlich gelangt auch die Beute des Bankraubs zu ihren wahren Besitzern zurück. Vorher kommt es noch zu allerhand Verwechslungen und sogar Scotland Yard ermittelt. Doch letztlich gibt es selbst für das kriminelle Duo ein Happy End als sich Lord Holisters Dienstmädchen Irina (Susanne Pusch-Lehmann) als verschollene große Liebe des Bankräubers entpuppt, die er nach einem waghalsigen Coup in Russland zurücklassen musste. Gemeinsam beschließen alle Beteiligten, über die Vorkommnisse zu schweigen, sodass der Kriminalkommissarin von Scotland Yard die Hände gebunden sind und niemand verhaftet werden kann.