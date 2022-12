Teichbach in Brachelen Neue Brücke entsteht in Rekordzeit

Hückelhoven · Gute drei Monate musste die L 364 in Brachelen gesperrt werden. In dieser Zeit wurde die bestehende Brücke über den Teichbach abgerissen und die neue gebaut. Nun ist die Straße wieder freigegeben. Warum dies so schnell möglich war.

13.12.2022, 05:10 Uhr

Der Neubau der Teichbachbrücke ist dank einer innovativen Bauweise schnell vonstatten gegangen. Foto: nesseler bau gmbh