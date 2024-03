Jugendtraining des Tauchvereins Abtauchen im Hückelhovener Hallenbad

Warum in der Vergangenheit nicht die Erwachsenen nach Jülich fuhren, sondern das Nachwuchstraining dort stattfand, begründet Matthias Ewen mit den Bedingungen vor Ort. So sei die Wassertemperatur in Jülich in der Vergangenheit stets höher gewesen als in Hückelhoven. Und da man sich beim Tauchen nun mal weniger bewegt als beim Schwimmen, wird der Körper auch schneller kalt. Von daher sei Tauchen in wärmerem Wasser angenehmer – und das wollte man den Kindern und Jugendlichen zugutekommen lassen. Inzwischen habe sich das aber komplett gedreht und die Temperaturen im Hückelhovener Hallenbad seien höher, weshalb es der Tauchverein von diesem Wechsel gleich in mehrfacher Hinsicht profitiert.