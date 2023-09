Fachtagung in Hückelhoven Wie Naturheilkunde in der Pflege helfen kann

Rund 100 Teilnehmer werden am 9. September erwartet. Dass diese damit nur zu einem Bruchteil gefüllt sein wird, ist auch Ute Schüller klar. Doch sei kein anderer Veranstaltungsort in der fraglichen Größenordnung zu einem bezahlbaren Preis zu finden gewesen. Anmeldungen sind bis zur Fachtagung unter meocura.de/fachtagung möglich. Die dort vermittelten Infos seien nicht nur für Fachpersonal in der Pflege von Interesse, sondern für jeden, der sich mit naturheilkundlichen Anwendungen befassen wolle, ist Ute Schüller überzeugt.