Neue Bestattungsform in Hückelhoven-Schaufenberg : Tag der offenen Grabeskirche

In der Grabeskirche in Schaufenberg hielt Regionalvikar Markus Bruns im Januar 2019 die Heilige Messe zur „Eröffnung". Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Schaufenberg St. Bonifatius in Schaufenberg öffnet am 17. November seine Tore und stellt sich vor.

Die Kirche St. Bonifatius Schaufenberg-Millich, Jacobastraße 102, wurde in eine Grabeskirche umgewandelt, die ersten Verstorbenen sind dort bestattet. „Wir, der Kirchenvorstand, haben uns zu dieser Maßnahme entschieden, da im Rahmen von Einsparungen im Bistum Aachen zwei der zehn Kirchen in unserer GdG geschlossen werden mussten, diesen Weg zu gehen“, erinnert Volker Meintz, der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes. „Heute steht in Schaufenberg eine wunderschöne Grabeskirche. Ein Ort der Stille, in dem es aber auch regelmäßig weiter Messen geben wird.“