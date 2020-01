Projekte und Workshops in Ratheim : Tag der offenen Tür an der Leonardo da Vinci Gesamtschule

Ratheim Das Schulleben kennen lernen durch Informationen, geführte Besichtigung und Workshops. Projekte und Schüleraustausch werden präsentiert.

Projekte wie Erasmus und das Euregio-Projekt sind ebenso präsent. Die Projekte fördern den europäischen und internationalen Schüleraustausch. Schülerinnen und Schüler erlernen bei ihren Reisen in Partnerländern wie Frankreich und Rumänien interkulturelle Kompetenzen. Tagesausflüge in das Dreiländereck werden ganzjährig im Schulalltag organisiert. 2020 fliegt die Leonardo da Vinci Gesamtschule erstmalig in die USA. Inhaltlich knüpfen die fremdsprachlichen Fächer Französisch, Englisch und Spanisch an die Projekte an. Kulinarisch spiegeln sich die schulischen Reisen in der Schulmensa mit Unterstützung des schulischen Fördervereins und an vielen Schülerständen wider.