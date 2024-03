Angebot in Hückelhoven Tafelkunden werden per Lastenrad beliefert

Bei der Hückelhovener Tafel überprüft der Vorsitzende Schmitz zunächst, ob die körperliche Verfassung des Kunden den Lastenrad-Einsatz rechtfertigt. Der ehemalige Leiter des Sozialamtes in der Hückelhovener Stadtverwaltung berichtet von einem Rollstuhlfahrer, der keine Beine hat. „Solche Fälle sind offensichtlich. Da muss nichts weiter geprüft werden.“ Manchmal macht sich der Tafel-Chef aber auf den Weg, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Einmal in der Woche bereitet Klaus Peters seine Liefertour vor. Am Friedrichplatz bestückt er immer donnerstags das E-Bike mit acht oder neun prall gefüllten Tüten, um von hier aus in Richtung Innenstadt zu starten. An den Haus- oder Wohnungstüren wird der Tafel-Lieferant oft schon erwartet. „Die Begrüßung ist immer herzlich, und das Geld liegt meistens schon passend bereit.“ 2,50 Euro pro Person kostet der Einkauf, der Wert der Lebensmittel ist um ein Vielfaches höher.