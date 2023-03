System Schröders expandiert Wechsel von Erkelenz nach Hückelhoven

Es ist matschig an diesem Dienstagvormittag auf dem freien Gelände neben der ehemaligen Kohlenwäsche. Auch diese Fläche gehörte früher zum Zechengelände, dort wurde früher Kohle gelagert. Jetzt befindet sich dort eine große Wiese, die vom Regen der vergangenen Tage teilweise unter Wasser steht. Nicht viel deutet darauf hin, dass hier schon in wenigen Monaten eine Fertigungshalle stehen soll, in der große Schiebetore hergestellt werden sollen. Neben dem aufgebauten Zelt, das Schutz vor dem Regen bietet, wurde ein Sandhaufen aufgetürmt, die Spaten stehen bereit und ein Banner lässt erahnen, was hier in Bälde entstehen soll.