Swing-Abend in der Hückelhovener Aula : Glenn-Miller-Sound verzaubert Publikum

Hückelhoven Manche der Musiker sind seit mehr als 25 Jahren Teil des Orchesters. Sie entführten die begeisterten Zuschauer in die Ära des Swing.

Bei dem furiosen Auftritt in der ehemaligen Zechenstadt entführten die Männer, von denen viele schon seit einem Vierteljahrhundert oder länger dazu gehören und mit Wil Salden zu einem eingespielten Team verwachsen sind, in die Ära des Swing. In eine Zeit, die laut Konzertveranstalter Günter vom Dorp nicht unbedingt besser war als heute. In seiner Begrüßung machte der Wegberger deutlich, mit welchen immer wiederkehrenden Schwierigkeiten das schon lange geplante Gastspiel in Hückelhoven verbunden war. „Es ist bereits unser vierter Termin. Heute hat es endlich geklappt“, verriet Günter vom Dorp. Und: „Aller guten Dinge sind vier.“ Mit Corona-Schwierigkeiten rechnet der Chef des Veranstaltungsunternehmens Voila-Konzerte aber nicht mehr für den kommenden Sommer. An Schacht 3 werde es wieder die Konzertreihe „Sommermusik“ geben, kündigte er an.

Nicht nur die bekannten Melodien des bei einem mysteriösen und bis heute nicht aufgeklärten Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Komponisten, Bandleaders und Arrangeurs Glenn Miller (1904 bis 1944), der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zu den erfolgreichsten Musikern der Vereinigten Staaten zählte, rückten in den Vordergrund. Auch Doris Day erwies das souverän agierende Ensemble die Ehre, als die belgische Sängerin Eva Buchmann in Aktion trat. Die 39-Jährige, die am Königlichen Konservatorium in Antwerpen Jazz-Gesang studierte, zog das Hückelhovener Publikum in ihren Bann, als sie unter anderem mit dem eher unbekannten „Ain‘t we got Fun“ für Begeisterung sorgte. Auch Judy Garlands großer Hit „Somewhere over the Rainbow“ aus der fantasievolleen Verfilmung „Der Zauberer von Oz“ wurde von ihr eindrucksvoll vorgetragen. „Too little time“ aus der Feder des berühmten US-amerikanischen Komponisten Henry Mancini (1924 bis 1994), „Moon River“ aus „Frühstück bei Tiffany“ oder auch „In the Mood“, das neben „Chattanooga Choo Choo“ Glenn Miller zum internationalen Durchbruch verhalf, gehörten zum abwechslungsreichen Abendprogramm des gefragten Orchesters, das nach dem gelungenen Auftritt in der Hückelhovener Aula gleich weiterreiste zu Auftritten in der Russischen Föderation und am 15. November in der Düsseldorfer Tonhalle gastieren wird.